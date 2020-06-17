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17 червня 2020, середа, 11:00 5
Медицина 2020-06-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
"Фармак" передав медобладнання і засоби захисту 17 лікарням і військовому шпиталю

"Фармак" передав медобладнання і засоби захисту 17 лікарням і військовому шпиталю

Александр Дмитриенко
Фармак, Лікарні, Володимир Костюк, Апарати ШВЛ

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) та благодійний фонд родини Жебрівських (правонаступник Благодійного фонду "Фармак") передали медичне обладнання та засоби захисту 17 лікарням і військовому шпиталю.

Про це під час свого виступу на саміті лідерів Глобального договору ООН сказав виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк.

"У період пандемії у держави не було можливості оперативно відреагувати на зростання попиту на специфічне обладнання і медикаменти. Тоді до вирішення державних завдань підключився бізнес. Лише Фармак разом з благодійним фондом родини Жебрівських забезпечив апаратами ШВЛ, ліками, захисними костюмами, дезінфекторами, цифровою ультрозвуковою діагностичною системою та іншим обладнанням палати інтенсивної терапії 17 лікарень різних областей України і військовий шпиталь", - сказав він.

За словами Костюка, в Україні більшість лікарень забезпечуються за рахунок державних коштів, при цьому на приватну медицину припадає близько 15% у загальному обсязі медпослуг.

Саміт лідерів Глобального Договору ООН "Recover better, Recover stronger, Recover together" присвячений 20-річчю найбільшої ініціативи, спрямованої на досягнення Цілей сталого розвитку та підтримку соціально відповідальних компаній у всьому світі.

У ньому беруть участь понад 12 тис. учасників з 193 країн і 21 агенція ООН, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, Федеральний Канцлер Німеччини Ангела Меркель та інші високопосадовці.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Всеукраїнська благодійна організація "Благодійний фонд родини Жебрівських" виділила 10 млн грн на протидію поширенню коронавірусу.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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