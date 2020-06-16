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16 червня 2020, вівторок, 17:18 7
Америка 2020-06-16T18:15:02+03:00
Українські Новини
Вперше за 17 років у США відновили смертну кару — стратять 4 злочинців

Вперше за 17 років у США відновили смертну кару — стратять 4 злочинців

Елизавета Кесельман
США.Фото: pixabay
США.Фото: pixabay

У Сполучених штатах, де раніше пройшли протести проти расизму через вбивство Джорджа Флойда, вперше з 2003 року відновили смертну кару на федеральному рівні. Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства юстиції США.

Як повідомляє відомство, генеральний прокурор країни Вільям Бар вже розпорядився привести до вищої міри покарання чотирьох людей.

Четверо злочинців були засуджені до смертної кари за вбивство дітей. Крім того, двоє з них були звинувачені за зґвалтування неповнолітніх. Таким чином, страти були заплановані на 13, 15 і 17 липня, а також 28 серпня поточного року.

З слів генерального прокурора, всі злочинці пройшли судовий розгляд відповідно до Конституції та законів США.

"Чотири вбивці, дати страти яких були встановлені сьогодні, пройшли через повний судовий розгляд згідно нашої Конституції і законів. Ми зобов'язані жертвам цих жахливих злочинів та їх сім'ям привести у виконання вирок, винесений нашою системою правосуддя", — заявив Бар.

Смертна страта застосовується в США в деяких штатах. Конгрес США встановив, що така міра покарання може застосовуватися лише стосовно злочинців, що скоїли жорстокі вбивства з обтяжуючими обставинами.

Востаннє кара в США проводилася у 2003 році. З того часу діяв неофіційний мораторій через те, що не були узгоджені правила застосування смертельних ін'єкцій.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Абхазії ввели смертну кару за розповсюдження наркотиків.

Також у Таїланді двох власників ресторану засудили до 7 століть тюрми.

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