Сезон черешни в разгаре: рецепт летнего пирога-клафути с черешней и миндалем

В Украине в самом разгаре сезон черешни - на каждом лотке с фруктами сейчас можно увидеть сочные спелые фрукты. Однако сезон у нее очень короткий, и хоть цены на нее безбожно кусаются и купить ее можно лишь от 100 гривен за килограмм, но украинцев это не останавливает, так как черешня - действительно чудо-фрукт, с низкой калорийностью (всего 52 калории на 100 грамм), низким гликемическим индексом, положительно влияет на сон и сердечно-сосудистую систему. А еще - кондитер Ольга Шелест поделилась с Українськими новинами рецептом летнего витаминного клафути с черешней и миндалем.

Клафути с черешней. Фото: chefnini.com

Ингредиенты:

2 стакана свежей черешни без косточек

2 столовые ложки хлопьев миндаля

3 яйца

¾ стакана сахара

1 столовая ложка коричневого сахара

½ стакана муки

1/8 чайной ложки соли

1 стакан молока

2 чайные ложки амаретто или миндальный экстракт

1 1/2 чайной ложки ванильного экстракта

сахарная пудра для посыпки

сливочное масло для смазывания формы

Клафути с черешней. Фото: chefnini.com

Приготовление:

Смажьте маслом форму для выпечки, присыпьте ее мукой, посыпьте миндалем и выложите на дно черешни. Включите духовку прогреваться до 180 ° C. Взбейте яйца с сахаром. Добавьте соль и вмешайте муку. Добавьте молоко, экстракт миндаля или амаретто, экстракт ванили. Взбейте до получения однородной массы. Залейте тестом черешни.

Поставьте в прогретую до 180 ° C духовку и выпекайте 35-45 минут, до подрумянивания. Попробуйте на готовность зубочисткой: она должна исходить из теста сухой. При этом середина пирога не должна быть совсем твердой, она может дрожать, как желе.

Чтобы поверхность пирога не пригорела во время выпекания, накройте его фольгой. Дайте пирогу остыть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Напомним, что ранее Українські Новини опубликовали рецепт идеального витаминного пирога с клубникой и ревенем.