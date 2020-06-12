Вкусное лето: рецепт идеального витаминного пирога с клубникой и ревенем

В начале июня Киев буквально завален лотками с душистой сезонной клубникой и хрустящими сочными стеблями ревеня. О их полезных свойствах Українські Новини уже писали, но можно не только покупать килограммами витаминные лакомства, но и приготовить из них что-то интересное - например, тарт с ревенем и клубникой. Пирог с ревенем и клубникой. Фото: marybakery.ru Ингридиенты: 150 г сливочного масла комнатной температуры 130 г сахара 1 пакетик ванильного сахара 3 яйца 150 г муки 1 ч. л. разрыхлителя щепотка соли 400 г ревеня 150 г клубники сливочное масло для смазывания формы Приготовление: Пирог с ревенем и клубникой. Фото: marybakery.ru Мягкое сливочное масло соединить в глубокой миске с сахаром и ванильным сахаром и перетереть до однородности (вилкой или венчиком). По одному добавить 3 яйца, тщательно вымешивать тесто после добавления каждого. Затем в миску к тесту просеять муку с разрыхлителем и солью. Перемешать до однородости. Ревень вымыть, очистить и нарезать небольшими кусочками. Клубнику вымыть, также нарезать. Форму для выпечки смазать сливочным маслом, выложить и разровнять тесто. Выложить ревень и слегка вдавить его в тесто (если придавить сильно, то ревень коснется дна формы и припечется, тогда пирог будет сложнее вынимать), затем аккуратно выложить поверх клубнику. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут, пока верх пирога заметно не зарумянится. Теперь пирог можно слегка остудить, вынуть из формы и подавать к чаю!