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  • Вкусное лето: рецепт идеального витаминного пирога с клубникой и ревенем
12 июня 2020, пятница, 08:32 142
Lifestyle 2020-06-12T09:00:01+03:00
Українські Новини
Вкусное лето: рецепт идеального витаминного пирога с клубникой и ревенем

Вкусное лето: рецепт идеального витаминного пирога с клубникой и ревенем

Ольга Фандорина
Пирог, Клубника, рецепты, Ревень, Сезонные фрукты
Пирог с ревенем и клубникой. Фото: grandkulinar.ru
Пирог с ревенем и клубникой. Фото: grandkulinar.ru

В начале июня Киев буквально завален лотками с душистой сезонной клубникой и хрустящими сочными стеблями ревеня. О их полезных свойствах Українські Новини уже писали, но можно не только покупать килограммами витаминные лакомства, но и приготовить из них что-то интересное - например, тарт с ревенем и клубникой. 

Пирог с ревенем и клубникой. Фото: marybakery.ruПирог с ревенем и клубникой. Фото: marybakery.ru

Ингридиенты: 

  • 150 г сливочного масла комнатной температуры
  • 130 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 3 яйца
  • 150 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 400 г ревеня
  • 150 г клубники
  • сливочное масло для смазывания формы

Приготовление:

Пирог с ревенем и клубникой. Фото: marybakery.ruПирог с ревенем и клубникой. Фото: marybakery.ru

Мягкое сливочное масло соединить в глубокой миске с сахаром и ванильным сахаром и перетереть до однородности (вилкой или венчиком).

По одному добавить 3 яйца, тщательно вымешивать тесто после добавления каждого.

Затем в миску к тесту просеять муку с разрыхлителем и солью.

Перемешать до однородости.

Ревень вымыть, очистить и нарезать небольшими кусочками. Клубнику вымыть, также нарезать.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом, выложить и разровнять тесто. Выложить ревень и слегка вдавить его в тесто (если придавить сильно, то ревень коснется дна формы и припечется, тогда пирог будет сложнее вынимать), затем аккуратно выложить поверх клубнику.

Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут, пока верх пирога заметно не зарумянится.

Теперь пирог можно слегка остудить, вынуть из формы и подавать к чаю!

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