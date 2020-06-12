Вкусное лето: рецепт идеального витаминного пирога с клубникой и ревенем

Пирог с ревенем и клубникой. Фото: grandkulinar.ru

Пирог с ревенем и клубникой. Фото: grandkulinar.ru

В начале июня Киев буквально завален лотками с душистой сезонной клубникой и хрустящими сочными стеблями ревеня. О их полезных свойствах Українські Новини уже писали, но можно не только покупать килограммами витаминные лакомства, но и приготовить из них что-то интересное - например, тарт с ревенем и клубникой.

Пирог с ревенем и клубникой. Фото: marybakery.ru

Ингридиенты:

150 г сливочного масла комнатной температуры

130 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

3 яйца

150 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

400 г ревеня

150 г клубники

сливочное масло для смазывания формы

Приготовление:

Пирог с ревенем и клубникой. Фото: marybakery.ru

Мягкое сливочное масло соединить в глубокой миске с сахаром и ванильным сахаром и перетереть до однородности (вилкой или венчиком).

По одному добавить 3 яйца, тщательно вымешивать тесто после добавления каждого.

Затем в миску к тесту просеять муку с разрыхлителем и солью.

Перемешать до однородости.

Ревень вымыть, очистить и нарезать небольшими кусочками. Клубнику вымыть, также нарезать.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом, выложить и разровнять тесто. Выложить ревень и слегка вдавить его в тесто (если придавить сильно, то ревень коснется дна формы и припечется, тогда пирог будет сложнее вынимать), затем аккуратно выложить поверх клубнику.

Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут, пока верх пирога заметно не зарумянится.

Теперь пирог можно слегка остудить, вынуть из формы и подавать к чаю!