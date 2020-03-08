Франция выделит 33 млн евро для водоснабжение в Луганской области

Франция решила выделить 33 млн евро на решение проблем с водоснабжением Луганской области в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на председателя обладминистрации Сергея Гайдая, передают Українськi Новини. Указывается, что вопрос выделения финансирования обсуждался 6 марта во время встречи Гайдая с координатором системы Организации Объединенных Наций, координатором по гуманитарным вопросам ООН в Украине Асенефой Лубрани. "Уже на следующей неделе (9-15 марта) мы отправляемся во Францию для подписания соответствующих соглашений", - цитирует пресс-служба губернатора. Деньги будут направлены на модернизацию устаревшей системы водоснабжения области, из-за чего сейчас потери в водопроводных сетях региона достигают 30%. Как сообщали Українськi Новини, в Луганской области 3 февраля собирались отключать воду из-за долга в 142,2 млн гривен. Также без водоснабжения приостановила работу котельная в Лисичанске, из-за чего без отопления остались 5,2 тыс. квартир в 110 домах города, 3 детских сада, 3 школы, 3 учебных и 3 медицинских учреждений. 19 декабря ЛЭО обесточила часть коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", которая снабжает водой жителей на неподконтрольной Украине территории Луганской области, из-за 188 млн гривен задолженности за потребленную электроэнергию.