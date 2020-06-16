Зеленский не поедет на суд в Хмельницкий по нарушению им карантина

Владимир Зеленский пьет кофе в ресторане Хмельницкого во время карантина. Фото: facebook ОПУ

Владимир Зеленский пьет кофе в ресторане Хмельницкого во время карантина. Фото: facebook ОПУ

Президент Владимир Зеленский не поедет на судебное заседание по рассмотрению административного протокола о нарушении им карантина в Хмельницком.

Об этом Українським Новинам сообщили в Офисе Президента.

"Будет представитель", - сказал собеседник.

Суд состоится 19 июня.

При этом относительно главы Офиса Президента, его заместителя судебные заседания еще не назначены.

Суд будет рассматривать админпротоколы по каждому отдельно.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленскому вменяют админправонарушение по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях.

Ему грозит штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 тыс. гривен до 170 тыс. гривен.

3 июня Зеленский выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами. Тогда глава государства заявил, что готов оплатить штраф, если что-то нарушил.

Также заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заступился за Зеленского. Он был в кафе вместе с Президентом, и заявил, что посещение не было нарушением карантинных ограничений, а было инспекцией готовности ресторанов к их ослаблению.