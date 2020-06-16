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16 июня 2020, вторник, 15:24 96
Силовые структуры 2020-06-16T16:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил советника Демченко - теперь он стал первым замсекретаря СНБО

Зеленский уволил советника Демченко - теперь он стал первым замсекретаря СНБО

Ольга Фандорина
СНБО, Назначение на должность, Владимир Зеленский, Руслан Демченко
СНБО. Фото: Facebook/CНБО
СНБО. Фото: Facebook/CНБО

Президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности своего советника и назначил его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в указах № 227 и 228 от 16 июня, передают Українськi Новини.

Демченко был советником Зеленского с 23 июля 2019 года.

До этого, с сентября 2014 года, он был советником предыдущего Президента Петра Порошенко.

Секретарем СНБО является Алексей Данилов.

У него есть первый заместитель Михаил Коваль и три заместителя: Сергей Кривонос, Сергей Демедюк и Алексей Соловьев.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, согласно которым с апреля и до завершения карантина зарплата должностных лиц бюджетных учреждений начисляется в размере не более 10 минимальных зарплат – 47 230 гривен.

Зарплата Данилова в связи с этими изменениями сократилась почти в два раза, поскольку ранее составляла в среднем 90,4 тыс. гривен.

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