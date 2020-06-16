Лицам без гражданства в Украине будут выдавать временный вид на жительство

Верховная Рада на заседании урегулировала процедуру предоставления вида на жительство апатридам (лицам без гражданства).

За принятие законопроекта №2335 в целом проголосовал 331 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно ему, такие лица смогут подавать в Государственную миграционную службу заявления для признания себя апатридами, которые служба должна рассмотреть в течение 6 месяцев.

В течение рассмотрения заявки они смогут пребывать в Украине и будут иметь право на трудоустройство.

Лицам без гражданства предлагается выдавать временный вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, а при проживании на территории Украины в указанном статусе более 2 лет - получить разрешение на иммиграцию и постоянный вид на жительство.

В случае непризнания апатридов предлагается возвращать в страну, из которой они прибыли, или выдворять из Украины.

Те, кто решат оспорить непризнание себя лицом без гражданства, будут иметь право на бесплатную вторичную правовую помощь и будут освобождены от уплаты судебного сбора и авансового взноса по исполнению судебных решений.

Напомним, ранее Рада хотела рассмотреть упрощение получения украинского паспорта россиянами.