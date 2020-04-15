Киевский ТРЦ Ocean Plaza отменил начисление арендной платы арендаторам до конца карантина

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве решил отменить начисление арендной платы арендаторам до конца карантина. Ранее было принято решение отменить арендную плату до конца марта. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании "Украинская торговая гильдия", которая является брокером ТРЦ, передают Українськi Новини.

"Принято решение об отмене начислений (ФАП, OPEX, маркетинг) арендаторам, которые закрыты в период карантина с 1 апреля до даты официального окончания карантина (пока это 24 апреля)", - сказано в нем.

Отмечается, что решение не распространяется на арендаторов, которые в указанный период времени продолжают вести хозяйственную деятельность в штатном режиме, либо в режиме курьерской доставки и/или самовывоза на территории ТРЦ.

По состоянию на текущий момент в ТРЦ Ocean Plaza работают супермаркет "Ашан", аптека, банкоматы, платежные терминалы, пункт обмена валют, сервисный стенд Monobank.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко считает, что на отмену платы за аренду торговых мест в период карантина могут пойти многие арендодатели.