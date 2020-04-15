подписаться на рассылку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Киевский ТРЦ Ocean Plaza отменил начисление арендной платы арендаторам до конца карантина
15 апреля 2020, среда, 17:50 359
Экономика 2020-04-15T17:50:28+03:00
Українські Новини
Киевский ТРЦ Ocean Plaza отменил начисление арендной платы арендаторам до конца карантина

Киевский ТРЦ Ocean Plaza отменил начисление арендной платы арендаторам до конца карантина

Елизавета Кесельман
Киев, Аренда, Ocean Plaza, коронавирус в Украине, ТРЦ Ocean Plaza
ТРЦ Ocean Plaza. Фото: facebоok.com/ Алексей Савенко
ТРЦ Ocean Plaza. Фото: facebоok.com/ Алексей Савенко

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве решил отменить начисление арендной платы арендаторам до конца карантина. Ранее было принято решение отменить арендную плату до конца марта. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании "Украинская торговая гильдия", которая является брокером ТРЦ, передают Українськi Новини.

"Принято решение об отмене начислений (ФАП, OPEX, маркетинг) арендаторам, которые закрыты в период карантина с 1 апреля до даты официального окончания карантина (пока это 24 апреля)", - сказано в нем.

Отмечается, что решение не распространяется на арендаторов, которые в указанный период времени продолжают вести хозяйственную деятельность в штатном режиме, либо в режиме курьерской доставки и/или самовывоза на территории ТРЦ.

По состоянию на текущий момент в ТРЦ Ocean Plaza работают супермаркет "Ашан", аптека, банкоматы, платежные терминалы, пункт обмена валют, сервисный стенд Monobank.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко считает, что на отмену платы за аренду торговых мест в период карантина могут пойти многие арендодатели.

Больше новостей о: Киев Аренда Ocean Plaza коронавирус в Украине ТРЦ Ocean Plaza

В Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса. В зданиях провели усиленную дезинфекцию
В Киеве уже 612 больных коронавирусом
Новости
Глава ГАСИ убрал из руководителей архстройинспекции Киевщины кума Кудрявцева 18:38
Нелегально торговал зерном: СБУ подозревает директора госпредприятия в злоупотреблении на 1,2 млн 18:25
Эксперты прогнозируют рост закупочных цен на свинину перед Пасхой 18:17
Украина обязала ввозящих в страну лекарства лиц получать справку в Минздраве о целевом ввозе 18:15
Кабмин уволил Марчека и назначил Юрика новым врио предправления "Укрзализныци" 17:54
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
На этой неделе пенсионеры могут получить "коронавирусные" выплаты 05:31
Доктор Комаровский рассказал, как долго коронавирус может жить в организме человека 06:15
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
больше новостей
Из-за карантина бизнес ожидает падения продаж и производства, - НБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok