До 2023 года Украина планирует отказаться от кредитов МВФ, - Марченко

До 2023 года украинское правительство планирует отказаться от кредитов Международного валютного фонда, один из которых Украина получила на прошлой неделе. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Также он заявил, что Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного уровня.

"Мы верим, что у нас будет возможность к 2023 году - уже в 2022-м сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов, за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов", - заявил Марченко.

Министр подчеркнул, что Украина рассчитывает получить рейтинг инвестиционного класса.

"Да, действительно Moody's (международное рейтинговое агентство, - ред.) действительно повысило нам рейтинг. Возможно, это не тот рейтинг, на который мы рассчитывали. Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса. Но для этого нужно что-то делать и мы знаем, что делать", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, министр финансов Марченко прогнозирует пересмотр программы с МВФ до сентября.

Ранее, 9 июня, совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов.