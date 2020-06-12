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12 июня 2020, пятница, 13:53 16
Верховная Рада и партии 2020-06-12T15:00:03+03:00
Українські Новини
Законопроект о референдуме не предусматривает возможность уменьшения территории, - Стефанчук

Законопроект о референдуме не предусматривает возможность уменьшения территории, - Стефанчук

Анна Рудык
Верховная Рада, Референдум, Руслан Стефанчук, Законопроект о референдуме
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук  заявляет, что законопроектом №3612 о народовластии путем всеукраинского референдума не предусматривается возможность уменьшения территории Украины, а только расширения ее границ путем вынесения на референдум вопроса об изменении ее территории.

Об этом Стефанчук сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини.

"Мы в то же время (в законопроекте) в предохранителях поставили, что не могут быть вынесены вопросы, которые, скажем так, разрушают территориальную целостность, то есть изменение территории Украины может идти, условно говоря, на ее наращение", - сказал он.

Стефанчук отметил, что изменение территории Украины путем вынесения вопроса на всеукраинский референдум в законопроекте обусловлено требованием статьи 73 Конституции.

Он заявил, что вопрос об условной возможности отсоединения оккупированных территорий от Украины никак не касается соответствующего законопроекта, поскольку им же блокируется такая возможность.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предлагает, чтобы всеукраинский референдум мог отменять принятые Радой законы.

Тем временем Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять законопроект о всеукраинском референдуме.

Ранее Рада вынесла законопроект о референдуме на общественное обсуждение.

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