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01 октября 2019, вторник, 18:09 222
Европа 2019-10-01T18:10:35+03:00
Українські Новини
В Испании впервые в истории приговорили к пожизненному заключению женщину

В Испании впервые в истории приговорили к пожизненному заключению женщину

Задержанная Хулия Кесаде в Испании. Фото: El Pais/ Fermín Rodríguez
Задержанная Хулия Кесаде в Испании. Фото: El Pais/ Fermín Rodríguez

Первый раз в истории испанского правосудия женщине вынесли приговор в виде пожизненного заключения. Об этом сообщает El Pais.

Анне Хулии Кесаде, 45-летней иммигрантке из Доминиканской Республики вынесли приговор в виде постоянного пребывания в тюрьме с правом пересмотра в качестве наказания за убийство восьмилетнего мальчика.

Как оказалось, школьник был сыном ее любовника. Он исчез без вести в конце февраля прошлого года. Поиски ребенка продолжались две недели, до тех пор, пока полицейские не нашли его тело в багажнике автомобиля женщины.

Адвокаты Кесады утверждали в суде, что их подзащитная находилась под действием медпрепаратов, но присяжные отклонили этот довод. Они сочли отягчающим обстоятельством, что убийца воспользовалась доверием ребенка, который ее хорошо знал.

Она призналась в убийстве и рассказала, что вначале похоронила малыша на собственном участке, и, чтобы скрыть доказательства, планировала вывезти его подальше. Сейчас женщина должна выплатить родителям мальчика по 250 тысяч евро и еще 200 тысяч компенсировать на проведение поисковых работ.

Как сообщали Українські Новини, двум женщинам-пограничницам грозит срок за убийство новорожденной. Ранее убийца водителя BlaBlaCar приговорен к пожизненному заключению. Также ЕСПЧ сообщил, что Украина должна пересмотреть пожизненные приговоры.

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