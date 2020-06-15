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15 июня 2020, понедельник, 20:47 122
Общество 2020-06-15T21:15:02+03:00
Українські Новини
Группа поддержки Стерненко напала на журналиста NewsOne

Группа поддержки Стерненко напала на журналиста NewsOne

Надежда Комендантова
Нападение, Суд, Активисты, NewsOne, Сергей Стерненко, Нападение на журналиста, суд над Стерненко

Активисты из группы поддержки подозреваемого в убийстве радикала Сергея Стерненко, которому суд избирает меру пресечения, сорвали прямое включение в эфир журналисту телеканала NewsOne Богдану Аминову, после чего полиция задержала 5 человек возле Шевченковского районного суда Киева.

Об этом он написал на своей странице в соцсети, пишет "Страна".

По его словам, радикально настроенным митингующим не понравился его вопрос во время общения с самим Стерненко.

"Я спросил: "Сергей, почему вы активно комментируете применение силы полиции в отношении митингующих, но молчите о нападении ваших сторонников на журналистов?". После чего толпа агрессивных людей начала толкать и окружать мою съемочную группe. У меня было запланировано прямое включение в эфир, чтобы рассказать о ситуации. Но его сорвали. Толпа начала толкаться, плевать, ставить подножки и обливать меня водой", - рассказал журналист и добавил, что полиции пришлось взять его в кольцо, чтобы не дать протестующим на него напасть.

"Полчаса я не мог покинуть двор суда, потому что мне не давали пройти под крики "ганьба". Помимо многочисленных обвинений люди неоднократно пытались меня вырвать из кольца полиции... Под крики озверевшей толпы пришлось покинуть место съемки ради своей безопаности. Некоторые митингующие шептали на ухо: "тебя уже ждут у ворот, отобьем тебе голову, чтобы не п**здел много". Угрожали, что придут АТОшники и "расскажут, как надо любить Украину", - написал в соцсети журналист.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины сообщила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве и заявила, что он не действовал в пределах самообороны. Вечером 24 мая 2018 года Стерненко заявил о нападении на него 2 неизвестных в Одессе: одного из нападавших он убил, второй сбежал.

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