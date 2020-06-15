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15 июня 2020, понедельник, 11:16 1368
Медицина 2020-06-15T12:15:40+03:00
Українські Новини
За день Минздрав уменьшил количество ПЦР-тестов на коронавирус на 22%

За день Минздрав уменьшил количество ПЦР-тестов на коронавирус на 22%

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как МОЗ обвинил в росте заболеваемости коронавирусом не количество тестирований, а смягчение карантина, 14 июня было проведено 7 950 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 22,2% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 2 286 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 24,8% меньше по сравнению с 13 июня.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки произведено 7 950 исследований методом ПЦР", - сказал он.

Кроме этого, по словам министра, 14 июня проведено 2 286 исследований методом ИФА на антитела к коронавирусу.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, всего с начала года проведено 497 284 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 81 168 - методом ИФА.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 14 июня поступило 753 сообщения о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 14 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 656 до 31 810, количество умерших от заболевания - на 12 человек до 901 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 1,2%, количество новых летальных случаев - на 33,3%.

Тем временем в понедельник, 15 июня, начался 96-й день карантина, который Кабинет Министров ввел в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

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