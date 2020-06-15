Участница марафона в Одессе, которую искали 8 часов, умерла от инсульта в больнице

Вчера, 14 июня, во время ультрамарафона в Одесской области пропала одна из участниц, Екатерина Катющева. Спортсменка сначала получила тепловой удар и умерла в больнице от инсульта. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

Ее искали около восьми часов и закончились после того, как правоохранители подключили специалистов криминального блока. Спортсменка сначала получила тепловой удар и умерла в больнице от инсульта.

"Друзья, к сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое восемь часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", - написал он.

Инцидент произошел на территории Куяльницкого лимана в субботу вечером. Выяснилось, что женщина сначала получила тепловой удар и потеряла сознание, а потом, когда стемнело, - переохлаждение.

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