Как спастись от обезвоживания в жару: советы врачей

Подходит к концу первый месяц лета, но никак не подходит к концу жара, потому что Украина попала в зону мощного антициклона. Температура в Украине достигает до + 33 градусов.\r\nЕжегодно тысячи людей получают солнечные и тепловые удары. В зоне риска находятся пенсионеры, больные на сердечно-сосудистые заболевания, люди с избыточным весом. Тепловой удар можно получить в душном помещении, а солнечный - под воздействием солнечных лучей, сообщает health.kiev.ua\r\nСимптомы теплового удара: покраснение, головокружение, шум в ушах и головная боль. Для того, чтобы привести человека в чувства, необходимо отвести его в прохладное место, дать воды и намочить лицо.\r\nЕсли человек получил солнечный удар - скорую необходимо вызвать в любом случае. Ведь из-за того, что при солнечном ударе кровь поступает в голову, расширяются кровеносные сосуды, и, если сосуд лопнет, это может вызвать нарушение работы центральной нервной системы.\r\nПравила поведения в жару\r\n\r\n\r\nВыходить на улицу только до 11 часов утра и после 17 часов дня.\r\nНосить одежду з тонкой ткани и светлых тонов.\r\nОбязательно нужно носить головной убор.\r\nЕсли проводите большую часть дня за рулем, нужно повесить на все окна автомобиля солнцезащитные шторки (на присосках).\r\nВ помещении с кондиционером не ставить слишком низкую температуру, иначе простуда обеспечена. Оптимальная температура –20-22 оС.\r\nЕсли дома нет кондиционера, завесить окна мокрыми простынями - так жара будет меньше проникать в помещение.\r\nПить слегка охлажденную воду. Слишком холодная вода долго задерживается в желудке и нарушает потовые железы.\r\nОтказаться от сигарет. Никотин сужает кровеносные сосуды и вызывает повышение артериального давления, которое и так в жару повышенное.\r\n\r\n\r\nЧто нужно пить и есть: лимонную воду, минералку, соки (несладкие), отвар мяты, овощи и фрукты, сухое белое вино.\r\nЧто нельзя пить и есть: сладкие лимонады, алкоголь (кроме сухого вина), молоко, кофе (ускоряет обезвоживание), мясо (переваривание вызывает прилив тепла).\r\nНапомним, ранее синоптик рассказала о смене воздушных масс в Украине.\r\nТакже в столице зафиксировали новые температурные рекорды.\r\nГосЧС передала о высокой вероятности пожаров по Украине.