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28 июня 2019, пятница, 09:30 188
Lifestyle 2019-06-28T10:45:02+03:00
Українські Новини
Как спастись от обезвоживания в жару: советы врачей

Как спастись от обезвоживания в жару: советы врачей

Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

Подходит к концу первый месяц лета, но никак не подходит к концу жара, потому что Украина попала в зону мощного антициклона. Температура в Украине достигает до + 33 градусов.

Ежегодно тысячи людей получают солнечные и тепловые удары. В зоне риска находятся пенсионеры, больные на сердечно-сосудистые заболевания, люди с избыточным весом. Тепловой удар можно получить в душном помещении, а солнечный - под воздействием солнечных лучей, сообщает health.kiev.ua

Симптомы теплового удара: покраснение, головокружение, шум в ушах и головная боль. Для того, чтобы привести человека в чувства, необходимо отвести его в прохладное место, дать воды и намочить лицо.

Если человек получил солнечный удар - скорую необходимо вызвать в любом случае. Ведь из-за того, что при солнечном ударе кровь поступает в голову, расширяются кровеносные сосуды, и, если сосуд лопнет, это может вызвать нарушение работы центральной нервной системы.

Правила поведения в жару

    • Выходить на улицу только до 11 часов утра и после 17 часов дня.
    • Носить одежду з тонкой ткани и светлых тонов.
    • Обязательно нужно носить головной убор.
    • Если проводите большую часть дня за рулем, нужно повесить на все окна автомобиля солнцезащитные шторки (на присосках).
    • В помещении с кондиционером не ставить слишком низкую температуру, иначе простуда обеспечена. Оптимальная температура –20-22 оС.
    • Если дома нет кондиционера, завесить окна мокрыми простынями - так жара будет меньше проникать в помещение.
    • Пить слегка охлажденную воду. Слишком холодная вода долго задерживается в желудке и нарушает потовые железы.
    • Отказаться от сигарет. Никотин сужает кровеносные сосуды и вызывает повышение артериального давления, которое и так в жару повышенное.

Что нужно пить и есть: лимонную воду, минералку, соки (несладкие), отвар мяты, овощи и фрукты, сухое белое вино.

Что нельзя пить и есть: сладкие лимонады, алкоголь (кроме сухого вина), молоко, кофе (ускоряет обезвоживание), мясо (переваривание вызывает прилив тепла).

Напомним, ранее синоптик рассказала о смене воздушных масс в Украине.

Также в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

ГосЧС передала о высокой вероятности пожаров по Украине. 

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