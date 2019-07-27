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27 июля 2019, суббота, 10:18 1136
Общество 2019-07-27T11:44:46+03:00
Українські Новини
После 20-часовой операции на сердце скончался спортсмен Роман Вирастюк

После 20-часовой операции на сердце скончался спортсмен Роман Вирастюк

Сегодня, 27 июля, стало известно о смерти бронзового медалиста чемпионата Европы 1994 года по толканию ядра Романа Вирастюка. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на странице в Facebook.

Так, сообщается, что несколько дней назад Виталий перенес сложную операцию на сердце, которая длилась 20 часов.

"Не стало Романа Вирастюка – нашего друга, коллеги, спортмена, художника, телеведущего, человека многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта, каждого из нас – это невосполнимая потеря и большая боль. Соболезнуем, скорбим и поддерживаем родных Романа в это трудное время. Вечная память Роману Вирастюку. Друг, нам будет очень тебя не хватать", – написал Жданов.

Вирастюк скончался в возрасте 51 год.

Роман Ярославович Вирастюк родился 20 апреля 1968 года в Ивано-Франковске — украинский спортсмен, специализировался на толкании ядра. Мастер спорта Украины международного класса по лёгкой атлетике.

Также Вирастюк баллотировался в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №84 Ивано-Франковска и занял четвертое место, получив 11% голосов избирателей.

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