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15 июня 2020, понедельник, 10:22 281
Общество 2020-06-15T10:22:35+03:00
Українські Новини
Неделя снова началась в Киеве с масштабных пробок: карта

Неделя снова началась в Киеве с масштабных пробок: карта

Ольга Фандорина
Пробки, Тянучки, Пробки в Киеве, Затруднение движения
Автомобильные пробки (иллюстрация). Фото: kiev.informator.ua
Автомобильные пробки (иллюстрация). Фото: kiev.informator.ua

Утром в понедельник, 15 июня, в Киеве снова образовались масштабные пробки - особенно на въездах в Киев, основных магистралях и на мостах. Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Затрудено движение в районе рынка "Столичный" в Голосеевском районе, также выезды из Вишневого со стороны Киево-Святошинского района и на проспекте Леся Курбаса.

Также стоят автомобили на проспекте Победы, и тянучки в центре города - в районе улицы Богдана Хмельницкого.

Пробки в Киеве. Пробки в Киеве. Google maps

В Печерском районе движение затруднено в районе выезда на мост Патона и стоят автомобили на Набережном шоссе в районе м. Днипро.

Движение в Киеве. Google mapsДвижение в Киеве. Google maps

На Подоле также тянучки - на Гаванском мосту и станции метро Почайна.

На Левом берегу движение остановилось от м. Осокорки до Славутича, и тянучки зафиксированы в районе м. Черниговская.

Тянучки в Киеве. Google mapsТянучки в Киеве. Google maps

В 2019 году каждый среднестатистический автомобилист Киева бесцельно провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

При этом, только за 2 года киевляне стали тратить на стояние в пробках на 2 дня своей жизни больше.  Так, еще в 2018 году пробки забирали 202 часа или 8 дней 10 часов в год. "Лишнее" время пути на работу составляло 26 минут утром и 27 минут вечером.

Ранее Українські Новини сообщали, Виталий Кличко уверен, что в Киеве пробки создают не киевляне. Поэтому обратился к народным депутатам с предложением оказать помощь в решение транспортного коллапса на киевских дорогах.

Столица Украины поднялась с 13 на 12 место в рейтинге транспортных пробок от мирового сервиса ТомТом. Киев стал третьим городом Европы по сложности передвижения.

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