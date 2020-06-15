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15 июня 2020, понедельник, 10:10 614
Экономика 2020-06-15T10:10:40+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе

Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 15 июня увеличилась на 35,2%, или на 355,66 гривен/МВт-ч до 1 364,81 гривны/МВт-ч по сравнению с 8 июня.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 0,8%, или на 13,08 гривны/МВт-ч до 1 621,56 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (45,17 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (2,21 евро/ МВт-ч) в 20,4 раза, в Швеции (15,87 евро/ МВт-ч) - в 2,8 раза, во Франции, Германии, Австрии и Дании (31,05 евро/ МВт-ч) - на 45,4%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 0,4%, или на 0,15 евро/МВт-ч до 36,12 евро/МВт-ч (1 091,25 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 9 июня).

Как сообщали Українські Новини, Кабмин договорился с инвесторами в "зеленую" энергетику о снижении тарифа.

Служба безопасности Украины просила Верховную Раду внедрить модель проведения "зеленых аукционов" для недопущения дисбаланса в объединенной энергосистеме Украины из-за большого количества производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

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