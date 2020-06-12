Пытался воссоединиться с семьей. На пункте пропуска "Марьинка" умер мужчина

Возле КПВВ в "Марьинка", который открыли с украинской стороны, умер мужчина 1961 года рождения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба мониторинговой миссии ООН по правам человека.

В сообщении говорится, что мужчина давно пытался пройти через закрытие из-за карантина пункты пропуска и провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой правительством. Мужчина надеялся воссоединиться со своей семьей в Донецке.

С 10 июня, после того, как Украина возобновила работу КПВВ, мужчина ждал возможности пересечь линию соприкосновения.

"Вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ с надеждой попасть на следующий день на территорию, контролируемую самопровозглашённой "Донецкой народной республикой". Через несколько часов он умер от сердечного приступа", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, желающие пересечь линию разграничения и попасть на временно оккупированную территорию начали собираться у КПВВ в деть их предполагаемого открытия около 6 часов утра.

Государственная пограничная служба заявляла, что пропуск граждан в КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" будет осуществляться с 11:00 до 14:00 ежедневно.