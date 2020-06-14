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14 июня 2020, воскресенье, 22:17 300
Происшествия 2020-06-14T23:00:01+03:00
Українські Новини
На востоке Турции произошло землетрясение: повреждены дома

На востоке Турции произошло землетрясение: повреждены дома

Валерия Драгомирова
Землетрясение, Турция, Бингель
Землетрясение. Фото: pixabay
Землетрясение. Фото: pixabay

В воскресенье, 14 июня, в провинции Бингель на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла, последнее землетрясение унесло жизни по меньшей мере девяти человек. 


Об этом проинформировало государственное агентство "Анадолу" со ссылкой на информацию управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). 

Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в 17:24 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Карлыова.

Толчки ощущались в прилегающих районах.

По словам губернатора провинции Бингель Кадира Экинджи, в деревне Кайнарпынар во время землетрясения повреждены две наблюдательные вышки Управления полиции, в результате чего ранения получили три сотрудника службы безопасности.

Экинджи сообщил, что в населенных пунктах Эльмали и Динарбей уезда Йедису были повреждены около 10 домов.

Информации о жертвах пока не поступало.

Как сообщали Українські Новини, землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Средиземном море. 

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