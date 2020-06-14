На востоке Турции произошло землетрясение: повреждены дома

В воскресенье, 14 июня, в провинции Бингель на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла, последнее землетрясение унесло жизни по меньшей мере девяти человек.



Об этом проинформировало государственное агентство "Анадолу" со ссылкой на информацию управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).



Согласно информации, подземные толчки зафиксированы в 17:24 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Карлыова.

Толчки ощущались в прилегающих районах.

По словам губернатора провинции Бингель Кадира Экинджи, в деревне Кайнарпынар во время землетрясения повреждены две наблюдательные вышки Управления полиции, в результате чего ранения получили три сотрудника службы безопасности.

Экинджи сообщил, что в населенных пунктах Эльмали и Динарбей уезда Йедису были повреждены около 10 домов.

Информации о жертвах пока не поступало.

#Bingöl #Karlıova da 5.7 büyüklüğünde #deprem meydana geldi. Göçük altında kalan 7 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor. Can kaybının olmaması tek tesellimiz. Bingöllü kardeşlerimize çok geçmiş olsun. pic.twitter.com/C8NK4HA06S — Fulya öztürk (@fullyaozturk) June 14, 2020

Как сообщали Українські Новини, землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Средиземном море.



Ранее у берегов Греции произошло мощное землетрясение.