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13 июня 2020, суббота, 11:10 381
Политика 2020-06-13T11:11:25+03:00
Українські Новини
Burisma Group отрицает свою причастность к событиям, указанным в сообщениях правоохранительных органов и СМИ

Burisma Group отрицает свою причастность к событиям, указанным в сообщениях правоохранительных органов и СМИ

Валерия Драгомирова
НАБУ, Назар Холодницкий, Burisma, сытник, САП, Кича, Ильяшенко

Сегодня ночью Burisma Group на официальном сайте и facebook-странице обнародовала сообщение, что "Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях. Во избежание спекуляций просим представителей медиа избегать отождествлений и предположений. Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины".

Таким образом компания отрицает связь с людьми, задержанными при попытке дать $6 млн руководству НАБУ и САП. Вчера вечером НАБУ заблокировало на выезде из паркинга ДПС города Киева два автомобиля, один из автомобилей принадлежит заместителю начальника ДПС г Киева Ильяшенко Николаю Викторовичу. В СМИ фигурирует информация о трех задержанныхв связи с взяткой руководству правоохранительных органов, среди них Николай Ильяшенко и Андрей Кича.

Burisma Group официально дистанцировалась от операции САП и НАБУ и задержанных, в попытке подкупа Сытника и Холодницкого

В компании заявляют, что ни Ильяшенко, ни Кича не являются сотрудниками Burisma Group и не могли быть кем-либо уполномоченными на выполнение каких-то договоренностей.

Николай Ильяшенко является первым заместителем начальника Главного управления ГНС в г. Киеве, государственный служащий 4 ранга. Ильяшенко работает на этой позиции с 2015 года.

Андрей Кича уже шесть месяцев занимается индивидуальной адвокатской деятельностью и состоит в Национальной Ассоциации Адвокатов Украины.

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