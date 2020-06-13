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13 июня 2020, суббота, 18:56 230
Общество 2020-06-13T18:56:43+03:00
Українські Новини
В Киевской области вдвое больше людей заболели коронавирусом, чем за прошлые сутки

В Киевской области вдвое больше людей заболели коронавирусом, чем за прошлые сутки

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в Киевской области, Киевская области
Карантин. Врач. Медик. Коронавирус. Фото: Pixabay
Карантин. Врач. Медик. Коронавирус. Фото: Pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 12 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 30 человек до 1 961 - более, чем вдвое больше заболевших 11 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 13 июня 2020 года на 10:00 официально подтвержден 1 961 случай заболевания коронавирусом (в т. ч. 162 ребенка и 382 медработника (за весь период)). Новых случаев за последние сутки - 30", - говорится в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 474 случая заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 188, в Софиевской Борщаговке - 57 и в Петропавловской Борщаговке - 47), в Обуховском районе - 253 случая (наибольшее количество в Обухове - 125, в Украинке - 39).

Также 90 случаев заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 78 - в Броварском районе, 53 - в Васильковском, 48 - в Барышевском, 38 - в Кагарлыкском, 37 - в Вышгородском, 32 - в Мироновском, 24 - в Бородянском, 17 - в Макаровском.

При этом 98 случаев подтверждены в Ирпене, 88 - в Белой Церкви, 63 - в Броварах, 61 - в Борисполе, 53 - в Буче, 45 - в Коцюбинском, 38 - в Кагарлыке, 37 - в Фастове, 35 - в Вышгороде, 33 - в Василькове.

На стационарном лечении находится 249 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 1 712 человек.

За все время эпидемии выздоровели 712 человек (в том числе 60 детей), умерли - 38 человек.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 239 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 2 сообщения.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине по данным на 12 июня количество случаев заболевания коронавирусоом увеличилось на 683 до 29 753.

Ранее в Минздраве назвали причину резкого роста заболеваемости коронавирусом в Украине.

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