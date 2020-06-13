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13 июня 2020, суббота, 10:11 241
Силовые структуры 2020-06-13T11:00:02+03:00
Українські Новини
Боевики 12 раз обстреляли позиции ООС, ранен военный

Боевики 12 раз обстреляли позиции ООС, ранен военный

Валерия Драгомирова
Боевики, Донбасс, ООС, Ситуация в зоне ООС
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 12 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 12 июня, 1 украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы вблизи Широкино, Верхнеторецкого, Водяного, Марьинки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстреливал опорные пункты украинских военных неподалеку Луганского.

Применяя штатное вооружение, украинские военные своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения.

По данным разведки, 12 июня украинские военные уничтожили 2 и ранили не менее 3 боевиков.

Как сообщали Українськi Новини, 11 июня боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений ООС, 2 военных были ранены и 1 травмирован.


Также с 10 июня пункты пропуска в зоне ООС возобновили работу.

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