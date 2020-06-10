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10 июня 2020, среда, 05:25 183
Экономика 2020-06-10T05:25:01+03:00
Українські Новини
Что такое обязательное пенсионное накопление и почему его еще не ввели

Что такое обязательное пенсионное накопление и почему его еще не ввели

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионное накопление
Пенсии. Фото:forbes.net.ua
Пенсии. Фото:forbes.net.ua

Обязательное пенсионное накопление предусматривает, что делать обязательные отчисления на пенсионные счета должны будут и работники, и работодатели. С уже начисленной работнику зарплаты будет переводиться минимум 1%, а работодатель будет перечислять на тот же счет 2% начисленной зарплаты.

Об этом пишет "Сегодня".

Проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" был зарегистрирован в парламенте еще зимой. 

Кроме того, в сопроводительных документах приводятся расчеты, которые показывают, что процент отчислений планируется повышать. Так, составители законопроекта исходили из того, что в 2021 году процент обязательных накопительных пенсионных отчислений будет составлять 3%, в 2030 году – 4%, еще через 10 лет это будет уже 6%, а в 2050-м – 7%.

В то же время, чтобы не перегружать работодателей налогами, в правительстве планировали снизить размер ЕСВ. Однако недавно глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль рассказал о другом варианте, как может измениться налоговая нагрузка на работодателей.

"Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, и еще 2% берем по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн", – сказал Шмыгаль.

Однако в результате поступления в Пенсионный фонд уменьшатся. Вероятно, это стало предметом недовольства со стороны МВФ во время обсуждения пенсионной реформы.

Также в законопроекте предложено создать для администрирования этих взносов новое ведомство – Пенсионное казначейство. Однако это предложение вызвало массу споров. Пожалуй, это основной нерешенный вопрос, из-за которого окончательную концепцию пенсионной реформы правительство до сих пор не представило.

Как сообщали Українські Новини, с 1 июля повысят пенсии

Кроме того, новую пенсионную систему в Украине запустят с октября. 

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