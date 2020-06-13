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  • В Украину запретили въезд иностранцев без страховки на коронавирус и обсервацию
13 июня 2020, суббота, 15:47 192
Политика 2020-06-13T16:15:01+03:00
Українські Новини
В Украину запретили въезд иностранцев без страховки на коронавирус и обсервацию

В Украину запретили въезд иностранцев без страховки на коронавирус и обсервацию

Ольга Фандорина
Туризм, страхование, Туристы, Полис, Туристка, Коронавирус, обсервация
Туризм, аэропорт, туристка, турист, путешествие. Фото: pixabay.com
Туризм, аэропорт, туристка, турист, путешествие. Фото: pixabay.com

В то время, как Кабинет Министров решил возобновить работу пунктов пропуска во всех аэропортах, Албания, США, Великобритания и Турция готовы принять украинцев с 15 июня, Кабинет Министров запретил въезд в Украину иностранцев без полиса страхования расходов, связанных с лечением коронавирусной инфекции и обсервацией, в период действия карантина.

Об этом говорится в постановлении правительства №480 от 12 июня, передают Українськi Новини.

Согласно ему, правительством были внесены изменения в постановление №392 "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мер", которым продлен карантин с 22 мая по 22 июня 2020 года.

В соответствии с утвержденными изменениями, на время карантина запрещается пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

Указано, что данный запрет не распространяется на лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лиц, которые признаны беженцами или  нуждаются в дополнительной защите.

Как сообщали Українські Новини, с 5 июня Украина запустила внутренние авиаперелеты При этом продолжают действовать правилапо соблюдению социальной дистанции и дезинфекции.

Кроме того, с 15 июня "Укрзализныця" возобновляет движение еще 14 пригородных поездов.

 

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