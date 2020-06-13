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13 июня 2020, суббота, 05:00 19
Lifestyle 2020-06-13T05:00:01+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, которым повезет сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, которым повезет сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на 13 июня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 13 июня 2020. Фото: pixabay

В июне многие знаки зодиака смогут добиться поставленных целей. А в этот день успех и удача будут сопровождать Овнов, Близнецов и Дев. Побробнее о том, что звезды приготовили представителям этих трех знаков зодиака на субботу, 13 июня, расскажут Українські Новини.

Овен

Овны в субботу успеют сделать много хорошего. Звезды советуют действовать энергично, чтобы извлечь максимум пользы из благоприятного стечения обстоятельств. Смелые начинания представителей этого знака будут поддержаны со стороны. Вечер обещает приятные сюрпризы и милые хлопоты. Не исключены подарки. Овнам будут оказывать знаки внимания и, возможно, пригласят на свидание.

Близнецы

Близнецов ждет приятный день, который позволит без особых усилий преодолеть возникающие преграды в делах и осуществить все, что задумали. В этот период у представителей этого знака появится шанс восстановить отношения с людьми, которые были им дороги.

Дева

Дев ждет приятный день. Можно начинать новые дела, достигнуть положительных результатов будет несложно. Также в этот день могут открыться новые перспективные возможности, Девам удастся достичь даже большего, делая меньше. Во второй половине дня вероятны удачные совпадения и сюрпризы.

Как собщали Українські Новини, синоптик прогнозирует кратковременные дожди с грозами в субботу, 13 июня.

Также рассказывали о том, когда будет летнее солнцестояние и начало астрономического лета.

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