"Укрзализниця" рассказала, как будет ходить экспресс в аэропорт "Борисполь"

После того, как было объявлено, что Kyiv Boryspil Express снова будет ходить в Борисполь, "Укрзализниця" рассказала своим потенциальным клиентам, по каким правилам будет ходить экспресс в условиях карантина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализници" в Telegram-канале.

"С 15 июня возобновляем курсирования Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт "Борисполь". Берегите здоровье, не забывайте о средствах защиты и планируйте путешествия!", — говорится в сообщении.

Так, экспресс будет ходить с 15 июня от железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" до аэропорта "Борисполь" по следующим правилам:

поезда будут останавливаться на станицах "Выдубичи" и "Дарница";

перед рейсами и после них поезда будут дезинфицировать;

бригады железнодорожников будут в масках и у них в наличии будут средства индидуальной защиты.

Кроме того, опубликовано расписание движения экспресса.

Экспресс в "Борисполь" запустят с 15 июня. Инфографика: пресс-служба "Укрзализниця"

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки, а также движение поездов дальнего следования и "Укрзализныця" в следующие несколько дней увеличит количество новых рейсов.

Тем временем, ООО "Вог Кафе" разрешили кормить пассажиров в поездах "Интерсити +" при условии, что компания увеличит вознаграждение "Укрзализнице" увеличено в 3 раза до 4,25 млн гривен в месяц.