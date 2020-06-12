Новые послабления карантина. С 15 июня разрешено увеличить туристические группы

Кабинет Министров решил увеличить количество туристов в одной группе с 10 до 50 лиц с 15 июня.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Некоторые изменения правительство внесло и в карантинные ограничения. В частности, с 15 июня будет возобновлено:экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав утвердил рекомендации относительно организации культурных мероприятий (кроме работы кинотеатров) в период карантина.

Что касается кинотеатров, что они могут возобновить работу после карантинного простоя уже 2 июля.

Пока же по состоянию на 12 июня Киев и 9 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина. По сравнению с 11 июня список регионов, не соответствующих критериям, дополнен Винницкой областью.