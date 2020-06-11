Боевики блокируют КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская": люди ночуют в серой зоне

В то время, как возле КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" люди занимали очередь за несколько часов до открытия 10 июня, работа данных пунктов пропуска в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) блокируется неконтролируемой стороной.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Отмечается, что к началу пропуска десятки людей прибыли на КПВВ, чтобы пересечь линию разграничения.

У всех этих граждан есть проблемы социально-гуманитарного характера, для решения которых им необходимо попасть на временно оккупированную территорию Украины.

"За определенное время работы с 11:00 до 14:00 пограничники через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" пропустили 7 человек. Однако оккупанты заблокировали пересечение линии разграничения этим гражданам", - говорится в сообщении.

10 июня 4 женщины были пропущены через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в сторону временно оккупированного Донецка.

Гражданки имели проблемы социально-гуманитарного характера, для решения которых им было крайне важно попасть на временно оккупированную территорию.

До окончания времени работы КПВВ они на контролируемую территорию так и не вернулись.

11 июня трое из этих женщин вернулись обратно в КПВВ "Марьинка".

Они рассказали пограничникам, что все это время находились перед блокпостом российских вооруженных формирований, который те загородили противотанковыми ежами.

"На мольбы женщин пропустить боевики не реагировали. В надежде все же пересечь линию разграничения женщины находились там до наступления темноты. Не рискнув возвращаться назад затемно, они вчера заночевали под открытым небом вдоль дороги перед блокпостом", - говорится в сообщении.

По словам троих женщин, четвертой стало плохо и она не смогла самостоятельно идти в сторону контролируемой территории.

"При этом оккупанты спокойно смотрят на страдания женщины, даже не пытаясь оказать ей необходимую медицинскую помощь", - отмечает пресс-служба.

Указано, что пограничники из состава Объединенных сил привлекли представителей Международного Комитета Красного Креста для эвакуации больной женщины на контролируемую территорию.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная пограничная служба заявляла, что пропуск граждан в КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" будет осуществляться с 11:00 до 14:00 ежедневно.