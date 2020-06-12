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12 июня 2020, пятница, 21:43 485
Общество 2020-06-12T21:43:33+03:00
Українські Новини
Отремонтированные дороги к Черному и Азовскому морям откроют в ближайшие недели, — ОП

Отремонтированные дороги к Черному и Азовскому морям откроют в ближайшие недели, — ОП

Валерия Драгомирова
Черное море, Азовское море, Дороги, Офис президента
Черное море. Фото: pixabay
Черное море. Фото: pixabay

Офис Президента прогнозирует открытие отремонтированных автодорог, ведущих к курортам на побережьях Черного и Азовского морей, в ближайшие недели, в то время, как на дорогах появились новые дорожные знаки

Об этом говорится в сообщении на сайте президента со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко, передают Українські Новини.

Тимошенко сообщил, что в рамках реализации программ "Большое строительство" и "Путешествуй Украиной" запланировано в ближайшие недели открыть отремонтированные автодороги к курортам на Черном и Азовском морях.

Одной из таких дорог является трасса национального значения Н-30 "Васильевка - Бердянск", которая проходит через Запорожскую область.

Также продолжается ремонт международной трассы М-18, а также автодорог, ведущих к Скадовску и Затоке.

Помимо этого, в июле планируется начало ремонта дороги к Очакову.

Кроме того, Тимошенко отметил, что на данный момент проводятся ремонтные работы и в других туристических направлениях.

"Трассы, которые идут из Хмельницкого к туристическому центру Каменца-Подольского и Сатанова, будут сделаны в этом году, чтобы люди имели возможность путешествовать Украиной…", - сообщил Тимошенко.

Также сообщается, что ремонты проводятся и в рамках проекта "Малого карпатского кольца" на территориях трех западных областей страны, а также на дорогах "Долина – Хуст" и Н-13 ("Львов – Самбор – Ужгород").

Как сообщали Українські Новини, ВР предлагает выделить средств из фонда борьбы с коронавирусом на улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию дорог.

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