ВОЗ опровергла собственное заявление о том, что коронавирус от бессимптомных носителей передается редко

Всемирная организация здравоохранения опровергла собственное заявление о том, что коронавирус от бессимптомных носителей передается редко, назвав собственные утверждения "недоразумением". Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новым болезням Марию Ван Керкхове, передает CNBC.

Отмечается, что заявление, опубликованное ранее, вызвало споры и возмущения со стороны медиков, а также гневные комментарии со стороны людей, которые вынуждены были находиться в самоизоляции из-за страха "подхватить" инфекцию от тех, кто не имеет признаков болезни.

Ван Керкхове назвала ситуацию "недоразумением", добавив, что бессимптомная передача вируса является "действительно сложным вопросом", который до сих пор оставляет немало неизвестного.

"Я не заявляла о политике ВОЗ или о чем-то подобном. Я просто пыталась сформулировать то, что мы знаем. Относительно этого я использовала фразу "очень редко", - сказала эксперт.

Она отметила, что нельзя констатировать редкость бессимптомной передачи во всем мире, ведь имеется в виду лишь небольшая группа исследований.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Минздраве предупредили о бессимптомных случаях СOVID-19, которые повышают угрозу заражения.