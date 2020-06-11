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11 июня 2020, четверг, 12:40 463
Мир 2020-06-11T13:00:01+03:00
Українські Новини
ВОЗ опровергла собственное заявление о том, что коронавирус от бессимптомных носителей передается редко

ВОЗ опровергла собственное заявление о том, что коронавирус от бессимптомных носителей передается редко

Елизавета Кесельман
ВОЗ, Опровержение, всемирная организация здравоохранения, бессимптомные носители, коронавирус от бесимптомных носителей
Всемирная организация здравоохранения Фото: Iamir.info
Всемирная организация здравоохранения Фото: Iamir.info

Всемирная организация здравоохранения опровергла собственное заявление о том, что коронавирус от бессимптомных носителей передается редко, назвав собственные утверждения "недоразумением". Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новым болезням Марию Ван Керкхове, передает CNBC.

Отмечается, что заявление, опубликованное ранее, вызвало споры и возмущения со стороны медиков, а также гневные комментарии со стороны людей, которые вынуждены были находиться в самоизоляции из-за страха "подхватить" инфекцию от тех, кто не имеет признаков болезни.

Ван Керкхове назвала ситуацию "недоразумением", добавив, что бессимптомная передача вируса является "действительно сложным вопросом", который до сих пор оставляет немало неизвестного.

"Я не заявляла о политике ВОЗ или о чем-то подобном. Я просто пыталась сформулировать то, что мы знаем. Относительно этого я использовала фразу "очень редко", - сказала эксперт.

Она отметила, что нельзя констатировать редкость бессимптомной передачи во всем мире, ведь имеется в виду лишь небольшая группа исследований.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Минздраве предупредили о бессимптомных случаях СOVID-19, которые повышают угрозу заражения. 

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