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12 июня 2020, пятница, 17:11 78
Экономика 2020-06-12T18:30:03+03:00
Українські Новини
Аграрии и химики разрабатывают меморандум по контролю цен на минудобрения, - ФРУ

Аграрии и химики разрабатывают меморандум по контролю цен на минудобрения, - ФРУ

Елена Литвин
Минудобрения, Квоты, ФРУ, Союз химиков Украины, квоты на импорт
Гендиректор ФРУ Руслан Ильичев. Фото: Пресс-служба
Гендиректор ФРУ Руслан Ильичев. Фото: Пресс-служба

Федерация работодателей Украины заявляет, что представители аграрной и химической отраслей начали разработку меморандума по контролю цен на минеральные удобрения на украинском рынке.

Об этом говорится в сообщении ФРУ, передают Українськi Новини.

"Произошла ответная встреча. Меморандум начали разрабатывать. Он учтет позиции и интересы обеих сторон. Главное - им будет утверждена общая методика, которая будет давать индикатив справедливых цен. Причем к процессу будут привлечены государственные институты как гарант правильности этой методики", - сказано в нем со ссылкой на генерального директора ФРУ Руслана Ильичева.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, который представлял аграриев на встрече, заявил, что будет определено, какие объемы квот на импорт минудобрений не будут вредить ситуации на украинском рынке и дадут возможность развиваться промышленности.

Президент Союза химиков Украины Алексей Голубов отметил, что без собственной химической отрасли аграрии будут находится в сложной ситуации, при этом продовольственная отрасль Украины не может быть полностью зависимой от других стран.

По мнению вице-президента Союза химиков Игоря Гольченко, торговая маржа трейдеров достигает 30%, что означает, что фактически трейдеры диктуют и химикам, и аграриям цену на рынке.

Как сообщали Українськi Новини, Россия пытается остановить расследование по азотным удобрениям и заблокировать введение квот.

В прошлом году предприятия Group DF подали в суд на АМКУ за решение о принудительном разделении.

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