Россия пытается остановить расследование по азотным удобрениям и заблокировать введение квот, – Союз химиков

Союз химиков Украины заявляет, что Российская Федерация пытается остановить расследование Межведомственной комисси по международной торговле (МКМТ) по азотным удобрениям и хочет заблокировать введение квот.

Об этом в своем интервью УНИАН заявил Вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко.

«Мы посчитали 521 тысяч тонн выходит, если из объема квот вообще убрать российский товар. По закону квота считается в размере импорта за последние три года перед началом расследования. Это квота без русских. Министерство экономики, если исходить из этой цифры, не дает квоту русским. Это первый пункт. Я посмотрел из статистики, которую обнародовала «Инфоиндустрия», получается, что каждая из стран импортеров получит объем квоты исходя из того, каким был размер импорта за последние три года. Получили все страны, за исключением России. России, похоже, квоту не дали вообще, поэтому Россия –сейчас первый интересант в том, чтобы квоты вообще не вводили, чтобы вообще сбить это расследование», - сказал он.

При этом Гольченко подчекнул, что квота не дает установить монополизм, о котором говорят оппоненты.

«У каждого из украинских производителей остается меньше 25%. Ни один из них не получает так называемой рыночной власти в понимании закона. Таким образом, через введение квот устанавливается паритет и баланс на рынке», - отметил он.

По словам Гольченко, введение квот даст предприятиям отечественной промышленности прогнозируемость и стабильность.

«Для украинской химической промышленности это самое важное на сегодняшний день. Это даст спокойно загрузить производственные мощности хотя бы на 80%. Не на 100%, а около 80%. Только при такой загрузке предприятия могу делать инвестиции в модернизацию, работать хоть немного в плюс, закрывать долги и убытки 2014-2018 годов. При такой квоте украинский химпром получает шанс на рост и на то, чтобы стать хоть немного более конкурентоспособным на международном рынке. Это очень важно зафиксировать», - сказал он.

По словам Гольченко, квоты – не вопрос сверхдоходов или возможности злоупотреблять своим положением, так как это пытаются преподнести оппоненты квот.

«Ценность квот заключается в том, что дает всей нашей отрасли возможность работать в стабильных и прогнозируемых условиях в перспективе ближайших 3-х лет. Соответственно те, кто выступает против этих сдерживаний, работают на дестабилизацию отрасли, пытаются вернуть назад спекулятивный рынок. Уверен, делают это совершенно намеренно, так как продажа импортных удобрений в Украине – это интерес очень многих влиятельных бизнес-структур и причем не только украинских», - отметил он.

По словам Гольченко, защита внутреннего рынка – это крайне необходимая часть на начальном этапе для развития национальной химической индустрии и если государство хочет восстановить химию и достичь пристойной доли в химии в ВВП страны, то должны быть и ограничительные меры.

«И самое важное – химпром даже в самые сложные года не просил и не просит сейчас у государства бюджетной поддержки или дотаций. У нас огромное количество отраслей экономики просит дотации, разные формы бюджетной поддержки, включая АПК. Мы ни разу этого не попросили. Все, что мы просим – это регуляторные механизмы, которые продиктованы экономической целесообразностью, в результате которой в выигрыше останется и химпром, и государство. Мы никогда не скрывали нашу позицию. В нынешних условиях квоты должны обеспечивать загрузку украинских химических предприятий на 80%. Мы не просим чего-то экстраординарного. Мы просим Кабинет министров лишь реализовать ту политику, которую декларирует Кабмин все последние месяцы, говоря о приоритете национальных производителей, о политике защиты рабочих мест в Украине», - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, в конце мая МКМТ приняла решение о продлении специального расследования по импорту в Украину азотных минеральных удобрений независимо от страны происхождения до 300 дней (ориентировочно - до июля).

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что намерено инициировать введение квот на импорт минеральных удобрений.

Диверсифицированная международная группа компаний Group DF считает нецелесообразным выделение квоты на импорт азотных удобрений из России, а также что общие квоты на импорт должны обеспечить загрузку украинских производителей минимум на 80%.

21 августа 2019 ММКТ начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений, в частности нитрата аммония и известняково-аммиачной селитры, карбамида и карбамидо-аммиачной смеси, независимо от страны происхождения и экспорта; удобрений минеральных с содержанием азота и фосфора и удобрений минеральных с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105, независимо от страны происхождения и экспорта.

Инициаторами дела выступили компании "Днепроазот", "Ривнеазот", "Черкасский «Азот" и "Северодонецкий Азот".

Данное расследования должно было быть завершено 25 мая 2020 года.

В мае 2019 года Кабинет Министров внес изменения в перечень запрещенных к ввозу товаров из России, включив в него азотные и калийные удобрения.

Данное решение вступило в силу с 1 июля.