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15 ноября 2019, пятница, 13:35 13
Экономика 2019-11-15T13:35:08+02:00
Українські Новини
Предприятия Group DF подали в суд на АМКУ за решение о принудительном разделении

Предприятия Group DF подали в суд на АМКУ за решение о принудительном разделении

АМКУ, Ostchem, Group DF, Минеральные удобрения

ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ПАО "Азот", ЧАО "Ривнеазот" и трейдер удобрениями "НФ Трейдинг Украина", входящие в группу компаний Group DF, подали иски в Хозяйственный суд города Киева на Антимонопольный комитет для обжалования решения о принудительном разделении группы компаний Ostchem в части производителей азотных минеральных удобрений и штрафе компании "НФ Трейдинг Украина".

Об этом говорится в сообщении Group DF, передают Українськi Новини.

"Наши три завода по производству минеральных удобрений и трейдер уже обратились в Хозяйственный суд города Киева для того, чтобы отстоять свои права", - сказано в нем со ссылкой на адвоката компании от юрфирмы DF LEX Игоря Ярыну.

Он считает, что у АМКУ не было оснований для того, чтобы сделать вывод о монопольном сговоре и соответственно утверждать, что имело место злоупотребление монопольным положением.

По мнению Ярыны, АМКУ умышленно использовал методику, не применяемую в судах ЕС и в мире, что позволило исказить доли производителей на рынке.

Как сообщали Українськi Новини, Group DF считает данное решение АМКУ необоснованным.

5 сентября Антимонопольный комитет принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem в части производителей азотных минеральных удобрений и оштрафовал компанию "НФ Трейдинг Украина" на 107 млн гривен.

Group DF готова полностью обеспечить агропредприятия удобрениями к осенней посевной кампании.

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