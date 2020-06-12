В ВСУ снова фиксируют прирост заболеваний коронавирусом

В то время, как в Киеве третий день подряд растет количество больных коронавирусом, в Вооруженных силах коронавирусом болеет 160 человек, а за прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 12 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 160 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 163 человека, летальных случаев - 4", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 526 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 51 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 3 человека (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Киевской области - 1 военнослужащий и Днепропетровская городская клиническая больница - 1 работник Вооруженных сил).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 3 человека (Волынская область - 2 военнослужащего и Львовская область - 1 работник Вооруженных сил).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщали Українськi Новини, 66 тыс. киевлян подлежат призыву на срочную военную службу, 13 тыс. из них не достигли 20-летнего возраста.