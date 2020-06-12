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12 июня 2020, пятница, 21:00 274
Общество 2020-06-12T21:00:01+03:00
Українські Новини
По всей Украине пройдут дожди с грозами и шквалами. Прогноз погоды на 13 июня

По всей Украине пройдут дожди с грозами и шквалами. Прогноз погоды на 13 июня

Анна Рудык
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Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

13 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, вечером кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +30…+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем умеренный, местами сильный дождь, гроза, кое-где град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем сильный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине ночью кратковременный дождь, днем сильный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Трускавце ночью кратковременный дождь, днем сильный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве ночью кратковременный дождь, днем сильный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местам шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза, в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +29…+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +31…+36 градусов.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.

12 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+25 градусов, в районе Приморского +19 градусов, в Днепре возле Киева +19 градусов.

Українські Новини писали, как уберечь себя и близких от экстремальной жары летом.

Ранее народный синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

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