Украина не будет менять закон об образовании из-за требований Венгрии, — Кулеба

Вскоре после визита в Венгрию министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверяет, что Украина не будет вносить в закон об образовании никаких других изменений, кроме рекомендованных Европейской комиссией "За демократию через право" ("Венецианская комиссия"), в угоду Венгрии.

Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українськi Новини.

"В наших силах урегулировать проблему. Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендации "Венецианской комиссии" к закону об образовании. Мы эти рекомендации выполнили. Хочу сейчас озвучить красную линию для всех, кто переживает о судьбе закона об образовании: Украина не будет вносить никаких дополнительных изменений, кроме тех, которые обусловлены решением "Венецианской комиссии", чтобы пойти на какие-то компромиссы с Венгрией", - сказал он.

Министр добавил, что Украина и Венгрия могут найти взаимопонимание относительно имплементации закона, но Украина отвергает любые требования Венгрии относительно дополнительных изменений в закон.

"Принципы, заложенные в законе об образовании, мы не будем менять в угоду кого-то", - заявил он.

Кулеба также заверил, что во время визита в Венгрию он не вел никаких тайных переговоров.

По его словам, задачей визита была нормализация отношений с Венгрией без пересечения "красных линий" для Украины, разблокирование заседаний комиссии "Украина - НАТО" на наивысшем уровне, ранее заблокированных Венгрией, и достижение договоренности о совместных инвестиционных и инфраструктурных проектах на территории Закарпатской области.

"Никакие специальные тайные задачи передо мной не стояли. Никаких тайных договоренностей мы не достигли. Мы подписали соглашение о кредите на строительство дороги. Мы договорились, что между моим визитом и возможным визитом в июле премьер-министра Венгрии в Киев мы проведем заседание трех межправительственных комиссий, в рамках которых попробуем урегулировать противоречия. Я передал проект меморандума, который мы планируем подписать во время этого визита", - сообщил он.

В частности, Кулеба заверил, что не обсуждал в ходе визита вопрос Береговского района.

"Ни в одном из этих пунктов существование Береговского района не было предметом договоренностей. Береговский район давно и счастливо существует в составе Украины и будет существовать в составе Украины. Вопроса о какой-то национальной автономии сейчас нет в повестке дня, и я не вижу, как он может там появиться", - отметил министр.

Как сообщали Українськi Новини, Кулеба и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились, что в июне соберется совместная межправительственная комиссия для того, чтобы разработать взаимовыгодное для обеих сторон разрешение конфликта на почве языка образования национального меньшинства.

Ранее сообщалось о том, почему ухудшились венгерско-украинские отношения.