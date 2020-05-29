Сийярто рассказал, какое решение по языку образования венгров Закарапатья нашел с Кулебой

На встрече в Будапеште министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто договорились, что в июне соберется совместная межправительственная комиссия для того, чтобы разработать взаимовыгодное для обеих сторон разрешение конфликта на почве языка образования национального меньшинства - венгров Закарпатья.

Об этом на совместном брифинге с Кулебой в Будапеште сообщил журналистам Сийярто, передают Українськi Новини.

"Вопрос образования и использования языка венгерским меньшинством - значительный в отношениях наших стран, и спорный. Мы по-разному к нему относимся. И на предыдущей нашей встрече и сегодня очевидно, что мы все хотим разрешить этот вопрос. Когда все будет в порядке, мы не будем больше блокировать все, что связано с НАТО. Пока не достигли этого этапа", - сказал он.

В то же время Сийярто сообщил, что Венгрия согласилась с предложением Украины искать взаимовыгодное решение в рамках специальной межправительственной комиссии.

"Сегодня мы получили предложение подписать проект решения - совместную декларацию, в которой намечен путь будущего сотрудничества. В ней есть пункты, которые касаются образования. Мы договорились о том, что в июне все наши межправительственные комиссии будут работать - экономическая, по защите нацменьшинств и по вопросам образования. Эти три совместные комиссии, в соответствии с предложением министра иностранных дел Украины, должны будут говорить и разработать те решения, которые смогут принять венгры Закарпатья, и чтобы это удовлетворяло требования, важные для украинского правительства", - рассказал он.

Сийярто добавил, что Венгрия не хочет поддерживать блокирование комиссий "Украина - НАТО" и рассчитывает на достижение договоренности с Украиной, чтобы прекратить его.

"Наша цель - достичь договоренности, и, надеюсь, мы ее достигнем. А до тех пор мы ищем возможности совместной истории успеха", - сказал он.

В частности, в ходе встречи министры подписали межправительственный протокол о предоставлении Венгрией кредита Украине на условиях связанной помощи и меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по энергоэффективности Украины и Министерством технологий Венгрии.

"Украина планирует большие инвестиции в Закарпатье, и мы с огромным удовольствием присоединимся. Мы хотим побыстрее открыть новый пункт пропуска. Готовы построить еще один и знаем, что требует восстановления мост. Если эти инфраструктурные инвестиции мы сделаем вместе, то это будет большой шаг к тому, чтобы Закарпатье стало совместной историей успеха в наших двусторонних отношениях", - сказал Сийярто.

Он выразил благодарность Кулебе за то, что его первый заграничный визит состоялся именно в Венгрию, тем более - в условиях закрытого авиасообщения из-за карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

"Мы считаем, что это очень важный шаг для будущего отношений между Украиной и Венгрией... Очень важно держать открытыми все каналы диалога. Мы хотим закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и языке, и хотим достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров Закарапатья. Поэтому я надеюсь, что мы все это забудем, оно уйдет в прошлое, и что сегодняшняя встреча предоставила нам для этого возможности", - резюмировал он.

Как сообщали Українськi Новини, Кулеба и Сийярто должны были договориться о визите премьра Венгрии Виктора Орабана к Зеленскому в Киев.

Мы напоминали, чем важен этот визит и почему ухудшились венгерско-украинские отношения.