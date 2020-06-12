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12 июня 2020, пятница, 10:20 837
Общество 2020-06-12T11:00:01+03:00
Українські Новини
Переяслав, Борисполь или Бровары: что станет райцентром Левобережной Киевщины

Переяслав, Борисполь или Бровары: что станет райцентром Левобережной Киевщины

Ольга Фандорина
Киевская область, Переяслав, Райцентр, Райцентры
Переяслав. Фото: uatv.ua
Переяслав. Фото: uatv.ua

Киевская областная государственная администрация рассматривает Переяслав, а также Борисполь или Бровары в качестве районных центров Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевобладминистрации, передают Українські Новини.

"Сегодня на разговор были приглашены представители Левобережной Киевщины. На ее территории планируют создать 2 района. Одним из центров должен стать Переяслав. На статус второго центра претендуют Бровары и Борисполь", - говориться в нем.

Данный вопрос рассматривался Киевобладминистрацией во время совещания относительно нового районирования и формирования административно-территориальных единиц субрегионального уровня.

На территории левобережной части Киевской области планируется создать 2 района.

Протокол данного совещания будет передан в профильное министерство.

Как сообщали Українські Новини, Белая Церковь точно будет райцентром после "перекраивания" Киевской области.

Бучу и Бородянку рассматривают в качестве райцентра укрупненного Киево-Святошинского района.

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