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10 июня 2020, среда, 21:38 44
Общество 2020-06-10T22:15:01+03:00
Українські Новини
Белая Церковь точно будет райцентром после "перекраивания" Киевской области, — источник

Белая Церковь точно будет райцентром после "перекраивания" Киевской области, — источник

Кира Молчанова
Киевская область, Районы, Белая Церковь, Райцентр
Церковь Марии Магдалины в Белой Церкви, Киевская область. Фото: Википедия
Церковь Марии Магдалины в Белой Церкви, Киевская область. Фото: Википедия

Белая Церковь пока единственная определена районным центром в будущем районировании Киевской области из 5 или 6 запланированных вариантов.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник в Киевской областной государственной администрации.

"Пока вообще не понятно какие точно будут райцентры ни в случае с 5, ни с 6, единственное что понятно - это то, что будет Белоцерковский район", - сказал источник.

Источник отметил, что также обсуждается возможность присоединения Фастова к Белоцерковскому району.

Ранее на государственном сайте об децентрализации был опубликованы карты предполагаемых райцентров во всех областях, где был отмечен отдельный Фастовский район.

Как сообщали Українські Новини, Киевобладмистрация рассматривает Бучу и Бородянку в качестве райцентра укрупненного Киево-Святошинского района. В то же время, на сегодняшний день в Киевской области 26 районов.

11 марта Президент Владимир Зеленский временно возложил обязанности председателя Киевской областной государственной администрации на Василия Володина, а 27 мая его кандидатура была одобрена Кабмином.

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