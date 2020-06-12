Обыски ГБР в доме Омеляна связаны с делом об убийстве журналиста Сергиенко в 2014

Обыски Госбюро расследований в доме, который арендует бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, связаны с делом о похищении и убийстве в 2014 году журналиста Василия Сергиенко.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.

"Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производств по факту похищения 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по местам проживания одного из народных депутатов прошлых созывов, члена Партии регионов", - сказал представитель ведомства.

Он не уточнил, о каком экс-депутате Рады идет речь.

По данным СМИ, ранее дом принадлежал бывшему депутату Верховной Рады Геннадию Бобову.

Как сообщали Українськi Новини, тело журналиста Василия Сергиенко нашли в лесу в Черкасской области со следами пыток в 2014 году.

Ранее уголовное производство по побвинению Владимира Омельяна в незаконном обагащении было закрыто.