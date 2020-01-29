подписаться на рассылку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 января 2020, среда, 15:42 98
Внешняя политика 2020-01-29T15:42:10+02:00
Українські Новини
Россия хочет упростить получение гражданства для украинцев

Россия хочет упростить получение гражданства для украинцев

Валерия Драгомирова
Россия, Украина, МВД РФ, Получение гражданства
Украинский и российский паспорта. Фото: ИТАР-ТАСС
Украинский и российский паспорта. Фото: ИТАР-ТАСС

Россия намерена упростить процедуру получения российского гражданства для украинцев путем отмены собеседования на признание носителями русского языка.

Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России Валентина Казакова в интервью российскому интернет-изданию "Известия", передают Українські Новини.

"И впереди у нас — упрощение процедур приобретения гражданства для наших соотечественников, граждан Беларуси, Украины. Их мы хотим освободить от собеседования, которое проводится для признания людей носителями русского языка", - сказала она.

Казакова заявила, что 5 законопроектов по упрощению находятся в Государственной думе и 6 - в правительстве.

Россия планирует упростить процедуру для Украины, Молдовы, Казахстана и Беларуси.

"Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет", - добавил представитель МВД России.

Как сообщали Українські Новини, 17 сентября 2019 года Россия ускорила процесс предоставления российского гражданства жителям Донбасса.

Ранее Зеленский предложил упростить получение гражданства россиянами и военными. 

Больше новостей о: Россия Украина МВД РФ Получение гражданства

В ПАСЕ заявили, что Россия выполнила рекомендации ...
Украина намерена участвовать в саммите Восточного ...
В МВД РФ заявили, что 125 тыс. жителей Донбассе по...
Трамп намерен отменить получение американского гра...
Кабмин одобрил увольнение Кравцова с должности предправления "Укрзализныци"
"Нефтегаз" снизил на февраль цены на газ для промпотребителей
Новости
Почти половина украинцев против импорта газа из России, - опрос 16:47
За полгода рейтинг Зеленского упал всего на 2% 16:32
В Одессе проваливается асфальт и местный депутат незаконно варит алкоголь у себя дома 16:29 Новости из регионов
Федерация работодателей заявила о произволе силовиков в отношении "Укрлендфарминга" 16:24
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Нацбанк не устоял перед долларом. В Украину пришел "не тот" коронавирус 07:00 Новости дня
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
больше новостей
Гончарук и ЕС договорились ни за что не возвращать Приватбанк Коломойскому
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok