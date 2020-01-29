Россия хочет упростить получение гражданства для украинцев

Россия намерена упростить процедуру получения российского гражданства для украинцев путем отмены собеседования на признание носителями русского языка.

Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России Валентина Казакова в интервью российскому интернет-изданию "Известия", передают Українські Новини.



"И впереди у нас — упрощение процедур приобретения гражданства для наших соотечественников, граждан Беларуси, Украины. Их мы хотим освободить от собеседования, которое проводится для признания людей носителями русского языка", - сказала она.



Казакова заявила, что 5 законопроектов по упрощению находятся в Государственной думе и 6 - в правительстве.



Россия планирует упростить процедуру для Украины, Молдовы, Казахстана и Беларуси.



"Это наши соседи, и число жителей этих государств, желающих приобрести российское гражданство, постоянно растет", - добавил представитель МВД России.



Как сообщали Українські Новини, 17 сентября 2019 года Россия ускорила процесс предоставления российского гражданства жителям Донбасса.



Ранее Зеленский предложил упростить получение гражданства россиянами и военными.