Рейтинг "Слуги народа" за неделю обвалился еще ниже

28% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), готовы проголосовать за партию "Слуга народа", когда еще на прошлой неделе проголосовали бы 29,9% респондентов, опрошенных КМИС, 17,7% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 16,2% - за "Европейскую солидарность" и 8% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" на выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, какую партию они поддержали бы, если бы парламентские выборы проходили сейчас (в конце мая - в начале июня).

Если рассчитывать проценты по отношению к тем, кто голосовал бы и определился с выбором (именно такие показали ближе всего к возможным результатам выборов), то барьер в 5% преодолели бы и прошли в Раду 4 партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Евросолидарность" и "Батьківщина".

Партия "Голос", которая прошла в нынешний созыв парламента, получила бы только 3,8% голосов.

При этом партия "Сила и Честь" набрала бы 4,7%, "Партиа Шария" - 4,7%, радикальная партия Олега Ляшко - 4,5%.

Еще 2,9% получила бы партия "Гражданская позиция", 2,6% "Украинская стратегия Гройсмана", 2,3% - "Свобода", 1,6% - "Оппозиционный блок".

Остальные партии суммарно получили бы 1,5% и меньше.

Опрос проводился 24 мая - 4 июня среди 4 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Как сообщали Українськi Новини, по результатам опроса КМИС рейтинг Зеленского за неделю обвалился на 1,7% и составляет 40,9%.

По результатам опроса Киевского международного института социологии 46% респондентов, считают, что Украина разваливается.