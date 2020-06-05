подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 июня 2020, пятница, 13:26 570
Верховная Рада и партии 2020-06-05T15:00:02+03:00
Українські Новини
Рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" упал на 2,7%

Рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" упал на 2,7%

Ирина Николенко
Партии, КМИС, социологический опрос, Партия
Рейтинг
Рейтинг "Слуги народа" упал на 2,7%. Фото: Facebook/Слуга народа

После того, как с 17 по 25 апреля за "Слуга народа" проголосовали бы 32,6% респондентов по опросу Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг партии Зеленского обвалился за неделю на 2,7%, за нее отдали бы голоса 29,9% респондентов опрошенных КМИС, 15,8% – за "Оппозиционную платформу – За життя", 13,5% – за "Европейскую солидарность", 11,6% – за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и 6,9% – за "Силу и честь" на выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, презентованного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, какую партию они поддержали бы, если бы парламентские выборы проходили сейчас (в конце апреля).

Если рассчитывать проценты по отношению к тем, кто голосовал бы и определился с выбором (именно такие показали ближе всего к возможным результатам выборов), то барьер в 5% преодолели бы и прошли в Раду пять партий партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Евросолидарность", "Батьківщина" и "Сила и честь".

Партия "Голос", которая прошла в нынешний созыв парламента, получила бы только 2,8% голосов.

При этом Радикальная партия набрала бы 4,9%, а "Свобода" – 4,7%.

Еще 3,6% получила бы "Партия Шария", 2,7% "Украинская стратегия Гройсмана", 2,2% – "Оппозиционный блок".

Остальные партии суммарно получили бы 1,5%.

Опрос проводился 26-30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Как сообщали Українськi Новини, по результатам опроса КМИС рейтинг Зеленского за неделю обвалился на 1,7% и составляет 40,9%.

По результатам опроса Киевского международного института социологии 46% респондентов, считают, что Украина разваливается.

Больше новостей о: Партии КМИС социологический опрос Партия "Слуга народа"

От 2 до 50 тысяч: сколько получили народные депута...
Рейтинг Зеленского обвалился на 1,7% за неделю...
Депутаты Рады Божик, Аристов и Мейдич находятся на...
46% опрошенных КМИС считают, что Украина развалива...
Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов, — Кличко
График смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии
Новости
ВНО-2020: как и где будут проводить тестирование во время пандемии 14:48
В поминальные дни к киевским кладбищам запускают 59 спецмаршрутов. Куда будут ходить автобусы 14:47
Львовский горсовет обучает депутатов английскому за средства горбюджета в школе партийца "Самопомощи" 14:35
График смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии 14:33
В Киевской области за сутки заболевших коронавирусом стало больше на 38 человек. Где болеют больше всего 14:27
больше новостей
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
Митинг
Грушевского остановилась в пробках из-за митинга "евробляхеров" под Кабмином 13:39
Пенсионный фонд за один день выделил на финансирование пенсий 5,9 млрд гривен 07:15
В Приватбанке объяснили причину сбоев в работе приложения "Приват 24" 12:17
Перестрелка в Броварах. 44 участникам сообщили о подозрении 11:56
больше новостей
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов 11:59
"Матчества" не будет. Депутат рассказал, что предусматривает законопроект о смене отчества 20:39
Член набсовета "Укрзализныци" Аудицкас получил 6,3 млн гривен гонорара от своей же компании в 2019 19:26
Святослав Литинский. Фото: Фейсбук/Святослав Литинский
Кандидат в языковые омбудсмены называет русских "свинособаками" и считает это нормальным 09:24
Северная Македония снова вводит карантин. В стране фиксируют новые вспышки коронавируса 21:30
больше новостей
В Киевской области за сутки заболевших коронавирусом стало больше на 38 человек. Где болеют больше всего
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok