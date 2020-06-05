Рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" упал на 2,7%

После того, как с 17 по 25 апреля за "Слуга народа" проголосовали бы 32,6% респондентов по опросу Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг партии Зеленского обвалился за неделю на 2,7%, за нее отдали бы голоса 29,9% респондентов опрошенных КМИС, 15,8% – за "Оппозиционную платформу – За життя", 13,5% – за "Европейскую солидарность", 11,6% – за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и 6,9% – за "Силу и честь" на выборах в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, презентованного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, какую партию они поддержали бы, если бы парламентские выборы проходили сейчас (в конце апреля).

Если рассчитывать проценты по отношению к тем, кто голосовал бы и определился с выбором (именно такие показали ближе всего к возможным результатам выборов), то барьер в 5% преодолели бы и прошли в Раду пять партий партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Евросолидарность", "Батьківщина" и "Сила и честь".

Партия "Голос", которая прошла в нынешний созыв парламента, получила бы только 2,8% голосов.

При этом Радикальная партия набрала бы 4,9%, а "Свобода" – 4,7%.

Еще 3,6% получила бы "Партия Шария", 2,7% "Украинская стратегия Гройсмана", 2,2% – "Оппозиционный блок".

Остальные партии суммарно получили бы 1,5%.

Опрос проводился 26-30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Как сообщали Українськi Новини, по результатам опроса КМИС рейтинг Зеленского за неделю обвалился на 1,7% и составляет 40,9%.

По результатам опроса Киевского международного института социологии 46% респондентов, считают, что Украина разваливается.