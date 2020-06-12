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12 июня 2020, пятница, 05:15 40
Lifestyle 2020-06-12T05:15:01+03:00
Українські Новини
Астролог назвал три знака зодиака, которым нужно позаботиться о здоровье сегодня

Астролог назвал три знака зодиака, которым нужно позаботиться о здоровье сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп на 12 июня 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 12 июня 2020. Фото: pixabay

Июнь принесет всем знакам зодиака как хорошие события, так и трудности. В эту пятницу Ракам, Весам и Водолеям звезды советуют обратить внимание на свое здоровье, иначе есть риск возникновения проблем и плохого самочувствия. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака на 12 июня, расскажут Українські Новини.

Рак

Звезды советуют Ракам в этот день уделить своему здоровью должное внимание. Следует избегать нервного перенапряжения, стрессов и почаще отдыхать. Иначе в дальнейшем представители этого знака рискуют столкнуться с нервным истощением и постоянной усталостью.

Весы

В пятницу у Весов есть вероятность отравиться и провести день, мучаясь из-за боли. Звезды советуют тщательно следить за качеством и свежестью продуктов, которые едите, а также по возможности отказаться от еды, приготовленной не своими руками.

Водолей

В пятницу следует быть особенно внимательными к своему здоровью тем Водолеям, которые часто страдают мигренью. Представителям этого знака не стоит перегружать свой организм, поскольку их самочувствие может резко ухудшиться. 

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