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12 июня 2020, пятница, 07:45 1101
Экономика 2020-06-12T09:00:01+03:00
Українські Новини
Введение Украиной пошлин и квот на импорт нефтепродуктов сделает их самыми дорогими в Европе

Введение Украиной пошлин и квот на импорт нефтепродуктов сделает их самыми дорогими в Европе

Елена Новикова
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Нефть. Фото: pixabay.com
Нефть. Фото: pixabay.com

Закупочные цены на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине могут стать максимальными в Европе в случае введения ограничений на импорт нефтепродуктов, чего добиваются украинские нефтеперерабатывающие компании, в то время, как на заправках цена на автогаз подорожала.

Об этом говорится в сообщении "Консалтинговой группы А-95".

В "Консалтинговой группе А-95" называют дезинформацией заявления украинских НПЗ об угрозе со стороны российских нефтепродуктов. Из-за низких объемов производства внутри страны трейдеры вынуждены приобретать топливо по импорту, а растущий спрос толкает закупочные цены вверх. Так, если в 2018 году таможенные цены на российское дизтопливо были выше мировых на $16/т, то в 2020 году премия составляет $46/т. Сжиженный газ поставляется с премией $70/т. По мнению экспертов "А-95" любые ограничения по импорту вызовут рост цен и перебои с поставками.

"Импортозависимый рынок нуждается в создании максимально легкого доступа ресурса, чтобы усилить конкуренцию и добиться лучших цен. Введение пошлин и квот на импорт ударит по конкуренции и вызовет взлет цены на дизтопливо и сжиженный газ до европейских максимумов", – говорит директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Ярким примером такого сценария является остановка российских поставок битума в 2019 году, после чего украинские и белорусские НПЗ повысили наценки в 2020 году на $65-120/т. Сегодня цены на битум в Украине – максимальные в Европе, при значительно более низком качестве продукта.

Введение 8,5%-ной пошлины при нынешнем уровне мировых цен приведет к повышению оптовых цен на дизтопливо минимум на 1000 грн/т. Расходы на топливо крупнейших категорий потребителей Украины вырастут следующим образом:

  • Частный и коммерческий сектор – 4,0 млрд грн;
  • Аграрный сектор – 1,9 млрд грн;
  • Горно-металлургический комплекс – 0,7 млрд грн;
  • "Укрзализныця" – 0,3 млрд грн;
  • Минобороны – 0,1 млрд грн.

"Высокие цены на дизельное топливо, сжиженный газ, битум и авиакеросин создают возможности для нормальной работы НПЗ и наращивания переработки. Эти предприятия принадлежат мощнейшим финансово-промышленным группам – "Приват" и НАК "Нафтогаз Украины", которые способны привлечь инвестиционные ресурсы без наращивания давления на потребителей", – заявил Сергей Куюн.

Как сообщали Українські Новини, Нефтегазовая Ассоциация Украины считает, что в Украине нет предпосылок для ограничения импорта нефтепродуктов.

Также январе-феврале 2020 года Украина увеличила импорт нефти на 2,2%, или на 2,41 тыс. тонн, до 113,34 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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