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12 июня 2020, пятница, 07:00 2430
Финансы 2020-06-12T07:00:01+03:00
Українські Новини
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж

Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж

Кира Молчанова
Налоги, Пенсия, Трудовая книжка, Страховой стаж, есв, электронная трудовая книжка, начисление пенсий
Трудовая книжка
Трудовая книжка

В этом году в Украине будут реформировать пенсионную систему, но главное изменение уже произошло: трудовые книжки перестали быть гарантией начисления необходимого для пенсии стажа.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал экономист Тарас Козак.

Трудовые книжки были обязательными в советское время. По записям в них считался трудовой стаж и соответственно пенсия. С тех пор некоторые люди постарше до сих пор думают, что запись в трудовой книжке означает – стаж идет.

Сейчас играет роль не трудовой, а страховой стаж. То есть считаются те месяцы, которые был уплачен единый социальный взнос. Для этого нужно трудиться официально.

Напомним, что ЕСВ (единый социальный взнос) - консолидированный страховой взнос в Украине, сбор которого осуществляется в системе общеобязательного государственного страхования в обязательном порядке и на регулярной основе.

То есть если человек работает и получает "зарплату в конверте", то он может лишиться пенсии в будущем. Если работодатель сделал запись в трудовой книжке, но ЕСВ "придержал", то за этот месяц работник не получит страхового стажа.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд ввел онлайн-сервис "Электронная трудовая книжка", с помощью которого украинцы смогут просматривать сведения о своей трудовой деятельности.

Министерство социальной политики разработало новый законопроект, который предлагает изменить солидарную пенсионную систему.

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