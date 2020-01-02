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02 января 2020, четверг, 06:00 3503 Инфографика
Общество 2020-01-02T06:00:02+02:00
Українські Новини
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает

В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает

Ярина Вацяк
Пенсионный фонд, Онлайн-сервис, трудовые книжки, отмена трудовых книг, электронная трудовая книжка
Компьютер. Фото: pixabay
Компьютер. Фото: pixabay

В Украине Пенсионный фонд кроме "Пенсионного калькулятора" ввел еще один новый онлайн-сервис - "Электронная трудовая книжка", который доступен на веб-портале электронных услуг. С помощью этого сервиса украинцы смогут просматривать сведения о своей трудовой деятельности.

Об этом говорится в сообщении на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

"Электронной трудовой книжке" информация отображается обо всех трудовых отношениях работника по данным отчетных сведений работодателя. Также содержится информация об уплаченых страховых взносах с 1998 года", - говорится нем.

Этот сервис поможет украинцам узнавать подробную информацию о своей трудовой деятельности, а также об уплаченых страховых взносах. В случае потери бумажной трудовой книжки не нужно тратить время на восстановление данных, ведь они будут сохранены в электронном формате.

Также отмечается, что застрахованные лица и работодатели смогут предоставлять информацию о трудовой деятельности до 1998 года в виде сканированных копий предусмотренных законодательством документов, заверенных квалифицированной электронной подписью. Сейчас Пенсионный фонд Украины разрабатывает соответствующий порядок.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (ЭЦП).

Как сообщали Українські Новини, министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет надеялся на переход на електронный документооборот и отмену трудовых книжек до конца 2019 года

Также  Українські Новини писали, как изменится Трудовой кодекс

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