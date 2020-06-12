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12 червня 2020, пʼятниця, 07:00 11
Фінанси 2020-06-12T08:15:02+03:00
Українські Новини
Запис у трудовій книжці – ще не гарантія пенсійних виплат. Як перевірити свій стаж

Запис у трудовій книжці – ще не гарантія пенсійних виплат. Як перевірити свій стаж

Кира Молчанова
пенсія, страховий стаж, пенсія в Україні, трудові книжки, нарахування пенсій, розрахунок пенсій
Трудова книжка
Трудова книжка

В Україні трудові книжки перестали бути гарантією нарахування необхідного стажу для пенсії відповідно до реформи пенсійної системи, які починають запроваджувати в цьому році. 

Про це розповів економіст Тарас Козак в ефірі каналу "Україна 24".

Трудові книжки були обов'язковими в радянський час. За записами в них рахувався трудовий стаж і пенсія відповідно. З тих пір деякі старші люди досі думають, що запис у трудовій книжці означає – стаж йде.

Зараз грає роль не трудовий, а страховий стаж. Тобто рахуються ті місяці, за які був сплачений єдиний соціальний внесок. Для цього потрібно працювати офіційно.

Нагадаємо, що ЄСВ (єдиний соціальний внесок) - консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі.

Тобто якщо людина працює і отримує зарплату "в конверті", то вона може втратити пенсії в майбутньому. Якщо роботодавець зробив запис у трудовій книжці, але ЄСВ "притримав", то за цей місяць працівник не отримає страхового стажу.

Як повідомляли Українські Новини, бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки.

Міністерство соціальної політики розробило новий законопроєкт, який пропонує змінити солідарну пенсійну систему.

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